Путин и Алиев обсудили производство вакцин в Азербайджане и Карабах

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который находится в России с рабочим визитом.

Путин, в частности, сообщил в ходе встречи, что Москва и Баку работают над развертыванием производства вакцин от коронавируса в Азербайджане. Алиев поблагодарил президента РФ за помощь Азербайджану в борьбе с коронавирусом.

"Мы уже получили из России более 200 тысяч доз "Спутник V", и еще ожидаются поставки. Я знаю, что претендентов очень много, потому что эта вакцина доказала свою эффективность и очень трудно, наверное, успеть обеспечить всех. Но как друзья, как партнеры хотим выразить благодарность, что мы в первых рядах среди получателей вакцины", - сказал Алиев.

Также Путин заявил, что Россия в ближайшее время направит в Баку представительную делегацию для развития сотрудничества. Он отметил, что это будет смешанная группа, которая будет работать по таким направлениям, как промышленность, транспорт и инфраструктура.

По словам Путина, сейчас российско-азербайджанские экономические отношения восстанавливаются после пандемии коронавируса. "В прошлом году было определенное падение, сейчас уверенный рост и восстановление", - заявил президент РФ.

Алиев также заявил, что Баку решительно настроен на спокойное прохождение постконфликтного периода в Карабахе. Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте по этому вопросу с президентом России.

"За прошедшие восемь месяцев после окончания военных действий, думаю, что наше личное общение и в Москве в январе, и по телефону сыграло очень важную роль в деле стабилизации ситуации. Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно. Думаю, что общими усилиями нам это удается", - сказал президент Азербайджана.