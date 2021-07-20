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Правительство поддержало предложение сообщать заемщикам о критическом размере долгов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило положительный отзыв на депутатский законопроект, который вводит для банков и микрофинансовых организаций (МФО) обязанность уведомлять заемщика о рассчитанном показателе долговой нагрузки (ПДН), а в случае приближения этого показателя к критическим значениям (свыше 50% от дохода) сообщать о рисках.

"Правительство РФ поддерживает законопроект", - говорится в отзыве, с которым ознакомился "Интерфакс". Концептуальных замечаний к документу у правительства нет, представлены замечания юридико-технического характера.

Законопроект (N1145324-7) был внесен в парламент в апреле сенатором Николаем Журавлевым и депутатом Игорем Дивинским. В пояснительной записке отмечается, что с 1 октября 2019 года ЦБ своим нормативным актом ввел для кредитных и микрофинансовых организаций обязанность при потребительском кредитовании проводить проверку наличия у гражданина обязательств по кредитным договорам. При этом регулятор рекомендовал уведомлять заемщиков о рассчитанном ПДН.

Авторы отмечают, что поскольку на законодательном уровне соответствующая обязанность кредитных организаций и некредитных финансовых организаций не предусмотрена, то законопроектом предлагается установить обязанность кредиторов рассчитывать ПДН и уведомлять заемщика в письменной форме о рисках, обусловленных высоким значением показателя, если оно превышает 50%.

Рассчитывать ПДН и уведомлять заемщиков предлагается для всех кредитов на сумму свыше 10 тысяч рублей, а также в случае продления срока кредитования или увеличения размера среднемесячного платежа.

В действующем законодательстве кредитор до подписания контракта обязан сообщить заемщику информацию о риске неисполнения им обязательства по договору потребительского кредита и применения к нему штрафных санкций, если сумма кредита превышает 100 тысяч рублей, а ежемесячный ПДН превышает 50%.

правительство РФ

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