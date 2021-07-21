Торги среды открылись ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,5%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В среду торги на российском рынке акций открылись ростом цен blue chips на фоне улучшения настроений на внешних фондовых площадках, сдерживающим фактором выступает проседающая нефть, растут котировки "Группы ЛСР" на новостях о выкупе бумаг с рынка.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,5% и составил 3721,74 пункта. Индекс РТС тоже вырос на 0,5%, до 1574,95 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар подорожал на 6 копеек, до 74,43 рубля.

Подорожали акции UC Rusal (+1,8%), "Северстали" (+1,6%), "НЛМК" (+1,4%), "ММК" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "РусГидро" (+1%), расписки TCS Group (+1%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +1% "префы"), "Роснефти" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), ВТБ (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), расписки Ozon (+0,3%), бумаги "Норникеля" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "МТС" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Во втором эшелоне выросли акции "Группы ЛСР" (+1%, до 741,2 рубля).

"Группа ЛСР" в рамках предложения по приобретению глобальных депозитарных расписок выкупит 34 млн 545 тыс. 672 GDR, предъявленных к выкупу, говорится в сообщении компании. Общая сумма выкупа составит $72,891 млн ($2,11 за одну GDR). Одна обыкновенная акция ЛСР равна 5 GDR компании, то есть текущая стоимость одной расписки составляет $1,992.

Подешевели акции "Яндекса" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

По оценке аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, в данный момент на первый план для рынков выходит динамика пандемии в США и Европе. В России поддержкой для бумаг будет выступать период финансовой отчетности за второй квартал. Индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3690-3740 пунктов, индекс РТС - в рамках 1580-1630 пунктов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду неоднозначный. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно, но более важным является негативная динамика сырьевых контрактов, включая промышленные металлы, а также слабость валют риска.

Индексы акций в США во вторник выросли на 1,5-1,6% после падения рынка днем ранее. Участники рынка сфокусировались на отчетности компаний за второй квартал, при этом инвесторы оптимистично настроены в отношении восстановления экономики США, несмотря на сохраняющиеся ограничительные факторы, связанные с пандемией коронавируса, пишет Trading Economics.

Опубликованные во вторник статистические данные указали на существенно больший, чем ожидалось, рост числа новостроек в США в июне. Так, число новых домов увеличилось на 6,3% относительно мая и составило 1,643 млн в пересчете на годовые темпы (максимум за 3 месяца). Средний прогноз аналитиков предполагал увеличение показателя в прошлом месяце на 1,2% с объявленного прежде майского уровня, свидетельствуют данные опросов Trading Economics и MarketWatch.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, но гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Объем экспорта Японии в июне увеличился по итогам четвертого месяца подряд на фоне постепенного восстановления глобальной торговли после шока, вызванного пандемией COVID-19. Показатель подскочил на 48,6% относительно июня прошлого года (до 7,221 трлн иен), при прогнозах роста на 56,2%, по данным Trading Economics. В мае подъем составлял 49,6%.

Импорт Японии в июне повысился по итогам пятого месяца подряд - на 32,7% (до 6,838 трлн иен) при прогнозах роста на 29% после майского подъема на 27,9%.

Профицит торгового баланса Японии в июне составил 383,18 млрд иен по сравнению с дефицитом в размере 290,95 млрд иен за тот же месяц прошлого года. Средний прогноз экспертов равнялся 460 млрд иен. В первом полугодии 2021 года отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило 613,51 млрд иен, существенно сократившись по сравнению с дефицитом в 1,486 трлн иен за аналогичный период годом ранее.

Негативным фактором продолжают оставаться опасения, связанные с ростом случаев заболеваний COVID-19 в регионе, а также влиянием пандемии на мировую экономику, отмечают эксперты.

Котировки нефти в среду проседают на данных о неожиданном росте запасов в США на минувшей неделе, цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,3%, до $69,13 за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,3%, до $66,98 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали на рост запасов сырья в США за минувшую неделю на 806 тысяч баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 4,167 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 6,7 млн баррелей. Запасы бензина в США, как ожидается, сократились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тысяч баррелей.