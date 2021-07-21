В Тульской области пропали трое подростков

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Полиция ведет поиск троих подростков в Узловском районе Тульской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального УМВД.

Два мальчика 13 лет и еще один 16 лет ушли из дома накануне и до сих пор не вернулись. Двое из пропавших – родные братья.

"Полицией принимаются все необходимые меры для установления местонахождения подростков", - отметили в полиции.

К поиску также подключились волонтеры.

Между тем в соцсетях появилась информация, что пропавших видели в Новомосковске Тульской области.