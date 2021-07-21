В Белоруссии предложили ввести должность омбудсмена

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Белоруссии планируют ввести новый правозащитный институт – уполномоченный по правам человека.

"Предлагается включить в раздел (Конституции - ИФ) "Прокуратура, комитет государственного контроля" главу об уполномоченном по правам человека с определением его конституционного статуса, порядка назначения и основных полномочий", - заявил на заседании конституционной комиссии ее председатель, глава Конституционного суда Петр Миклашевич в среду.

Он пояснил, что, таким образом, "вводится новый правозащитный институт в целях дополнительной гарантии защиты прав и свобод человека для эффективной связи между гражданами и властью в правозащитной сфере".