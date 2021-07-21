Трое пропавших в Тульской области подростков найдены живыми

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Успешно завершены поиски трех несовершеннолетних мальчиков в Тульской области, сообщила в среду пресс-служба регионального УМВД.

"Местонахождение подростков установлено. По предварительным данным, никаких угроз их жизни и здоровью нет. Полиция продолжает работу по выяснению всех деталей случившегося", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что дети были обнаружены в парке города Новомосковск.

Как сообщалось, в Узловском районе накануне ушли из дома два мальчика 13 лет и еще один 16 лет, двое из них родные братья.

К поиску, помимо полиции, также подключались волонтеры.

В соцсетях сообщалось, что пропавших видели в Новомосковске.