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Белую пену на дамбе в Петербурге объяснили взбитой дождевой водой с пылью

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Белая пена на кольцевой автодороге в Петербурге, образовавшаяся после дождя, не угрожает Финскому заливу. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприродназора в среду.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где заметна пена на участке кольцевой автодороги, проходящей по защитной дамбе.

"Очевидцы связывают данное явление с химическим загрязнением, которое может быть вызвано кислотными дождями либо обработкой автодорожного полотна реагентами. Однако пена не является следствием химического загрязнения", - говорится в сообщении.

С таким явлением сталкиваются автомобилисты и других регионов России, уточняют в ведомстве, так как в жаркую погоду в атмосфере накапливается много пыли, и во время дождя она дождевыми потоками выносится на прогретое дорожное полотно.

"Поверхность автодороги шероховатая, поэтому, когда осадки попадают на теплое дорожное полотно, движущийся автотранспорт взбивает дождевую воду и пыль в пену. Таким образом, угрозы химического загрязнения акватории Финского залива в районе защитной дамбы нет", - объясняют в управлении.

Петербург Росприроднадзор

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