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Два жителя Тулы проведут по 4 года в колонии за кражу из музея-усадьбы "Ясная Поляна"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Суд приговорил к реальным срокам лишения свободы двух жителей Тулы за хищение имущества музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна", сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно материалам суда, в феврале 2018 и марте 2020 года подсудимые проникли на охраняемую территорию музея и похитили театральное оборудование и оборудование систем вентиляции и кондиционирования на общую сумму свыше 39 млн рублей. Похищенное они продали через интернет.

Часть похищенного на сумму 25 млн рублей в ходе следствия вернули законному владельцу.

"Суд учел мнение гособвинителя и приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на сроки от четырех лет до четырех лет и одного месяца в исправительной колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Государственный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна - родовое имение писателя, где он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальный ландшафт усадьбы и здания конца XVIII - начала XIX веков поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Тула Ясная Поляна

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