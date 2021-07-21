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Псковские следователи раскрыли убийство 7-летней давности

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Следователи раскрыли убийство жительницы Великолукского района Псковской области, пропавшей в 2014 году, сообщает пресс-служба СК РФ.

Отмечается, что тогда было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" после исчезновения женщины.

Предварительное расследование неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, в том числе в 2017 году, когда на окраине населенного пункта местные жители обнаружили в пруду тело жертвы.

Согласно заключению медицинской судебной экспертизы, она была задушена.

Выяснилось, что к убийству причастен 58-летний знакомый женщины, отсидевший срок за особо тяжкое преступление. По данным следствия, в ночь на 2 июня 2014 года он задушил жертву, затем с помощью знакомого вывез тело женщины к пруду, где утопил.

"По изъятым с места преступления предметам была назначена молекулярно-генетическая экспертиза, согласно заключению которой на представленных образцах вместе с кровью потерпевшей обнаружены следы биологического материала указанного мужчины", - отмечается в сообщении.

При обыске по месту его жительства обнаружен порох.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 (убийство) и ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Он заключен под стражу.

Псковская область СКР

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