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МВД проверит обстоятельства смерти жителя Адыгеи после визита силовиков

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Полиция Адыгеи проверит информацию о возможном избиении стражами порядка местного жителя, который впоследствии скончался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что "мужчина, к которому был вызван наряд полиции, якобы скончался из-за нанесенных ему сотрудниками ОВД" травм. Министр внутренних дел Адыгеи Иван Бахилов дал поручение службе собственной безопасности региона совместно с руководством отдела МВД Майкопу "провести тщательную и всестороннюю служебную проверку" по факту инцидента, говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщили, что жителя Майкопа забрали в отдел полиции после жалоб соседей, после чего ему потребовалась госпитализация. Позже он скончался в больнице.

Адыгея Майкоп МВД

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