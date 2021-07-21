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Сотрудник МЧС Кубани арестован за вымогательство 5 млн руб. у директора филиала банка

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Водитель пожарной части одного из районов Краснодарского края подозревается в вымогательстве крупной суммы у директора филиала одного из банков. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СКР по краю.

В отношении 48-летнего водителя пожарной спасательной части МЧС Павловского района Кубани возбуждено уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ).

Фигурант был задержан 15 июля сотрудниками регионального УФСБ по краю при получении денег. В настоящее время он арестован.

По версии следствия, подозреваемому стало известно о том, что директор филиала одной из кредитных организаций якобы незаконно передала третьим лицам сведения, составляющие банковскую тайну. С целью личного обогащения мужчина требовал заплатить ему 5 млн рублей. При этом угрожал насилием, а также передачей сведений в правоохранительные органы.

Женщина согласилась, но, понимая, что требования злоумышленника противоправны, написала заявление в ФСБ.

Краснодарский край МЧС

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