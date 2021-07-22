Красноярские ученые объяснили стереотип "раньше было лучше"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Философы из Сибирского федерального университета (СФУ, Красноярск) объяснили, почему некоторым людям кажется, что раньше жизнь была лучше. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По их оценке, понятие "историческое прошлое" объединяет три объекта.

"Первый - это история, то есть само прошлое, объективное и нейтральное. Это процессы, сделавшие нас теми, кто мы есть. Прошлое, которое стремятся познать профессиональные историки, и которое в значительной степени находится за пределами наших способностей к познанию просто потому, что мы не можем в буквальном смысле слова вернуться в ту реальность и своими глазами узреть, что происходило, скажем, тысячу лет назад", - объяснил через пресс-службу доцент кафедры философии СФУ Григорий Илларионов.

Второй объект, по его словам, это традиция - то, что пришло к нам из прошлого передано в виде каких-то знаний, принятых в обществе способов коммуникации и материальных объектов.

"И третье - "культурная память" - все что мы помним о прошлом. Культурная память ни в коем случае не тождественна самому прошлому. Мы полагаем, что конфликты вокруг прошлого чаще всего вызваны осознанным или неосознанным смешением этих объектов, или выдачей одного за другое", - добавил Илларионов.

Люди часто принимают "культурную память" за историю, и прошлое становится не тем, что было, а тем, что о нем помнят, считает ученый.

Примером такого искажения он назвал ныне происходящую "гражданскую войну исторической памяти". Сторонники таких мифологических образов, как эпос о великих победах и великих стройках СССР, по его словм, "сталкиваются с адептами антиутопических сюжетов о тоталитаризме, массовых репрессиях и страхе". "Эти и многие другие картины прошлого, являющиеся скорее мифами и архетипами, принимаются массовым сознанием за реальную историю, а их противоречия генерируют конфликты и разрывы в общественном сознании", - цитирует пресс-служба СФУ. .

"Как только люди научились создавать тексты - зафиксировали передававшиеся ранее из уст в уста мифы, легенды, создали героические эпосы, отношения с прошлым стали опосредованными. Носителем прошлого оказался уже не сам рассказчик, а произведения, тексты. В результате постепенного развития средств коммуникации, прошлое перестало восприниматься естественно. Связь с прошлым осуществляется теперь через посредника - текст, изображение, набор символов и кодов. Прошлое воспринимается как внешнее, не являющееся частью нас самих", - добавил исследователь.

В исследовании наряду с сотрудниками СФУ принимали участие ученые из Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно–Ясенецкого, Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева и Красноярского государственного аграрного университета.

СФУ был создан в 2006 году на базе пяти красноярских вузов. Сейчас в его состав входят 20 институтов и три филиала, в которых обучается более 31 тысячи студентов, и работают около 800 аспирантов. В Национальном рейтинге университетов по версии "Интерфакс" за 2019 год СФУ занимает 15 место. Также в 2020 году СФУ вошел в топ-100 лучших российских университетов по версии Forbes.