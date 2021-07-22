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Сибирячку направили на лечение за звонок о готовящемся подрыве МФЦ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Городской суд Минусинска направил местную жительницу на принудительное лечение, сообщила прокуратура Красноярского края.

Суд установил, что она позвонили в местный многофункциональный центр и сообщила, что здание заминировано. Она сделала это, чтобы оказаться первой в очереди на сдачу документов.

После ее звонка МФЦ эвакуировали и проверили. Бомбу там не нашли. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры).

С учетом позиции гособвинителя суд назначил женщине принудительное наблюдение и лечение у психиатра.

Постановление не вступило в законную силу.

Минусинск Красноярский край Минусинский городской суд

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