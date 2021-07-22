Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:16Заразились
на 22.07В России 6 054 711+24 471В мире 192 005 075+559 573

На экс-министра ростовского ЖКХ Майера завели второе уголовное дело

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Второе уголовное дело возбудили против бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера. Об этом сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По словам источника, Майер распорядился выделить 43,5 млн рублей на благоустройство парка в Зверево без проведения конкурса на выбор территории", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что финансирование осуществлялось по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ранее сообщалось, что Майер арестован по подозрению в превышении должностных полномочий, его задержание связывали с нарушениями при реализации контракта по благоустройству парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону.

По данным местных СМИ, на работы выделили около 50 млн рублей, при этом их сроки были сорваны, а к качеству работ предъявляли претензии общественники. Тем не менее чиновники, в том числе и Майер, приняли парк.

Майер был освобожден от должности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в середине марта 2020 года. На этом посту он работал с 2016 года, ранее трудился в качестве заместителя главы данного ведомства.

Ростовская область Андрей Майер

Новости

Суд арестовал активы депутата Госдумы и его семьи из-за вывода активов

Суд арестовал активы депутата Госдумы и его семьи из-за вывода активов

В Кремле выразили отношение к заявлению США и Германии по "Северному потоку 2"

Facebook и Telegram оштрафованы на 6 и 11 млн рублей

Закон об устойчивом Рунете

В Кремле подтвердили факт проведения учений по устойчивости Рунета

Первую в РФ группу по мониторингу цен на "борщевой набор" могут создать на Кубани

Первую в РФ группу по мониторингу цен на "борщевой набор" могут создать на Кубани
Дело сенатора Арашукова

Имущество Арашуковых на миллиард рублей передано государству

Имущество Арашуковых на миллиард рублей передано государству

Фигурант дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья впал в кому

Фигурант дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья впал в кому
Пандемия коронавируса

Число новых случаев коронавируса в РФ вновь превысило 24 тыс.

Число новых случаев коронавируса в РФ вновь превысило 24 тыс.
Пандемия коронавируса

"Бразильский" штамм коронавируса "гамма" выявлен в РФ

В комитете Госдумы и в СПЧ отвергли идею вывода абортов из системы ОМС

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');