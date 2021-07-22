На экс-министра ростовского ЖКХ Майера завели второе уголовное дело

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Второе уголовное дело возбудили против бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера. Об этом сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По словам источника, Майер распорядился выделить 43,5 млн рублей на благоустройство парка в Зверево без проведения конкурса на выбор территории", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что финансирование осуществлялось по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ранее сообщалось, что Майер арестован по подозрению в превышении должностных полномочий, его задержание связывали с нарушениями при реализации контракта по благоустройству парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону.

По данным местных СМИ, на работы выделили около 50 млн рублей, при этом их сроки были сорваны, а к качеству работ предъявляли претензии общественники. Тем не менее чиновники, в том числе и Майер, приняли парк.

Майер был освобожден от должности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в середине марта 2020 года. На этом посту он работал с 2016 года, ранее трудился в качестве заместителя главы данного ведомства.