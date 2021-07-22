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В Красноярском крае самолет вернулся в аэропорт из-за обморока у пассажира

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Самолету Boeing 737-500, вылетевшему из города Игарка в Красноярск, пришлось вернуться в аэропорт из-за потерявшего сознание пассажира, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пассажир упал в обморок при взлете во время разгона, когда самолет еще не оторвался от земли. Командир воздушного судна принял решение о возврате на стоянку.

"Самолет вернулся в аэропорт, пассажиру своевременно оказали медицинскую помощь. Рейс не стали задерживать, пассажиры смогли улететь из Игарки в Красноярск своевременно", - уточнили "Интерфаксу" в ведомстве.

Красноярский край

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