В Красноярском крае самолет вернулся в аэропорт из-за обморока у пассажира

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Самолету Boeing 737-500, вылетевшему из города Игарка в Красноярск, пришлось вернуться в аэропорт из-за потерявшего сознание пассажира, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пассажир упал в обморок при взлете во время разгона, когда самолет еще не оторвался от земли. Командир воздушного судна принял решение о возврате на стоянку.

"Самолет вернулся в аэропорт, пассажиру своевременно оказали медицинскую помощь. Рейс не стали задерживать, пассажиры смогли улететь из Игарки в Красноярск своевременно", - уточнили "Интерфаксу" в ведомстве.