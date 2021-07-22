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РФ может потерять право на ввоз домашних животных в ЕС

РФ может потерять право на ввоз домашних животных в ЕС
Фото: Carlos Alvarez/Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россия может потерять право на ввоз домашних животных в страны ЕС, если не прекратится их контрабанда, предупреждает Россельхознадзор.

Ведомство сообщает, что таможенные органы Германии и Австрии не раз выявляли факты контрабанды домашних животных в Евросоюз по поддельным российским ветеринарным сертификатам. "Незаконные перевозки животных могут привести к тому, что России будет отказано в праве их ввоза в страны Евросоюза. В таком случае станут невозможны как коммерческие перевозки, так и перемещение животных с гражданами, выезжающими за границу", - говорится в сообщении.

По данным Россельхознадзора, очередная мошенническая схема была обнаружена компетентными ведомствами Германии и Австрии. Задержанный перевозчик, который был зарегистрирован по российскому и французскому адресам, перевозил по территории ЕС собак по поддельным ветеринарным сертификатам. Кроме того, у него была изъята печать управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, в ноутбуке обнаружены 100 заполненных ветеринарных сертификатов, с указанием информации о ранее ввезенных на территорию ЕС животных.

После получения этой информации Россельхознадзор провел проверку, которая подтвердила, что все ветеринарные сертификаты, имеющиеся у перевозчика, поддельные. В качестве компетентного органа в них указана несуществующая организация, регистрационные номера сертификатов не соответствуют порядковым номерам, оформляемым территориальным управлением Россельхознадзора.

Кроме того, лица, якобы выдавшие и подписавшие эти документы, в ведомстве не работают. Печать территориального управления Россельхознадзора в единственном экземпляре находится на ветеринарном контрольном посту, не передавалась иным лицам и не была утеряна.

Россельхознадзор подтвердил факт контрабанды домашних животных.

Россельхознадзор ЕС

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