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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, обсуждалась ситуация вокруг Карабаха. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы российского государства.

"Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе", - говорится в сообщении.

"Рассмотрены актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других областях", - сообщает пресс-служба.

Стороны условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, отмечается в сообщении.

Владимир Путин Никол Пашинян РФ Армения

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