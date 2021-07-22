Экс-замглавы следственного отдела СК в Пятигорске получил 9 лет за взятки

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя следственного отдела по Пятигорску СУ СК РФ по Ставропольскому краю, обвиняемому в коррупции. Об этом говорится в сообщении прокурора главного управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Елены Усачевой.

Подсудимый приговорен к 9 годам колонии строгого режима, штрафу в 3,5 млн рублей с лишением специального звания "подполковник юстиции", говорится в сообщении.

Установлено, что подсудимый с ноября 2016 г. по март 2017 г. на территории Пятигорска и Кисловодска вымогал взятки у местных жителей и представителей коммерческих структур за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности.

Подсудимый был задержан после очередного получения взятки в размере 3 млн рублей от предпринимателя в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "б", "в" части 5,6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом через посредника за незаконные действия в пользу взяткодателя), частью 3 статьи 30, пунктами "б", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки).

Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено заместителем генерального прокурора РФ Андреем Кикотем.

Приговор в законную силу не вступил.