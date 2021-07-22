Минцифры предложило получать госуслуги через сайты банков

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает провести с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года эксперимент по обеспечению возможности получения гражданами госуслуг в электронном виде через информационные системы банков. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как пояснили "Интерфаксу" в министерстве, в рамках эксперимента предлагается признать проводимую банками идентификацию граждан через свои площадки равнозначной идентификации через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) для получения государственных услуг

"Это позволит подать заявление на предоставление государственной услуги через форму в информационных системах банков, каждый раз не проходя авторизацию на портале госуслуг", - пояснили в Минцифры.

В ведомстве уточнили, что для того, чтобы гражданину воспользоваться такой возможностью, ему необходимо иметь регистрацию в ЕСИА и предварительно единожды дать соответствующие согласие через портал госуслуг на приравнивание банковской идентификации к идентификации в ЕСИА для получения госуслуг в каналах банка.

Как сообщили в Минцифры, предполагается, что через коммерческие площадки банков граждане смогут получить информацию о ходе исполнительного производства, оформлять страховые, накопительные пенсии и государственное пенсионное обеспечение, получать сведения о их назначении, подавать заявления на постановку транспортного средства на государственный учет, вносить изменения в его регистрационные данные или прекращать государственный учет, а также оформлять государственные сертификаты на материнский капитал.

"Данный документ разработан в целях повышения эффективности дистанционного взаимодействия органов государственной власти и физических лиц через различные коммерческие организации и улучшения клиентского опыта в ситуации масштабного распространения новой коронавирусной инфекции", - пояснили в министерстве.

После завершения эксперимента Минцифры оценит его результаты и подготовит доклад в правительство с необходимыми предложениями, в том числе в части нормативно-правового регулирования, отметили в ведомстве.