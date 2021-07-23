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В Крыму чиновник получил срок за незаконную продажу земли у мыса Меганом

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Суд в Евпатории приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего главного специалиста теруправления Госкомрегистра Крыма по делу о незаконной регистрации права собственности на 50 тысяч кв. м земли в районе мыса Меганом на юго-востоке полуострова. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры в пятницу.

Он признан виновным по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

"В октябре 2019 года, являясь работником регионального комитета, желая оказать содействие знакомому, незаконно зарегистрировал право собственности предприятия на земельный участок. При этом чиновник не провел все необходимые проверочные мероприятия. Своими действиями нанес ущерб в размере порядка 18 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

Осужденный также лишен права три года занимать определенные должности.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Евпатория Крым

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