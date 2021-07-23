Жительница Иваново сломала позвоночник в маршрутке

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства получения тяжелых травм одной из пассажирок маршрутного такси в Иваново. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Ивановской области.

По предварительным данным, на улице Почтовой в Иваново в микроавтобусе "Фиат" 46-летняя женщина упала в салоне, получив травмы головы и перелом позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в областную клиническую больницу, говорится в сообщении.

Следователи начали доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.