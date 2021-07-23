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КС запретил отказывать в индексации присужденных денежных сумм

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд признал недопустимыми отказы взыскателям в индексации присужденных денежных сумм. Часть 1 статьи 183 Арбитражного процессуального кодекса России признана неконституционной. Это постановление опубликовано на сайте КС.

Суд принял это решение по запросу Арбитражного суда Татарстана и жалобе петербуржца Владимира Сторублевцева.

В Арбитражный суд Татарстана обратился гражданин с иском об индексации суммы, которая была взыскана в его пользу этим же судом по спору о признании недействительным договора купли-продажи гаража. Суд решил, что в законе нет четких критериев, по которым следует индексировать сумму, приостановил дело и обратился в КС.

Сторублевцев безуспешно обращался в арбитражные суды с аналогичным иском. Он требовал проиндексировать присужденную сумму по иску юридического лица о взыскании убытков. Оба заявителя указали на неопределенность статьи 183 АПК, которая в нарушение конституционного права на судебную защиту позволяет отказывать в индексации.

КС подчеркнул, что право на справедливое правосудие можно реализовать только при наличии правовых механизмов, позволяющих выигравшей стороне компенсировать неблагоприятные последствия неисполнения судебного акта в разумный срок. Одно из таких негативных последствий - обесценивание присужденных денежных сумм в результате инфляции, заметил суд.

Суд констатировал, что правоприменительная практика говорит об отсутствии такого механизма: часть 1 статьи 183 АПК позволяет арбитражным судам отказывать взыскателям в индексации из-за отсутствия федерального закона или договора между сторонами. Это противоречит позициям КС РФ, который считает институт индексации упрощенным порядком возмещения взыскателю финансовых потерь, вызванных несвоевременным исполнением решения суда, и ведет к умалению права на судебную защиту.

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