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Росстат отметил рост предпринимательской уверенности в промышленности в июле

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В июле в обрабатывающих отраслях в России предпринимательская уверенность выросла до 0,7% с 0% в июне и 0,3% в мае, в добывающей увеличилась до 0% после минус 1% в июне и также 0% в мае, показали данные Росстата.

Росстат в июле 2021 года провел традиционное обследование деловой активности 3,9 тыс. организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".

В июле экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах считают благоприятной 11%, и удовлетворительной в добыче полезных ископаемых - 75%, в обрабатывающих производствах - 74% руководителей.

Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в июле 2021 года: в добыче полезных ископаемых - 60% (в июне также 60%), в обрабатывающих производствах - 61% (в июне - 60%).

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладают неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке и высокий уровень налогообложения.

Росстат

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