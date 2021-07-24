Житель Киселевска совершил 118 денежных переводов мошеннику

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Житель Киселевска в Кемеровской области 118-ю переводами отправил мошеннику 1,5 млн рублей, пытаясь "спасти" средства на своем банковском счете, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

Полицейские выяснили, что накануне 47-летнему мужчине позвонил незнакомец. Он представился работником службы безопасности банка и рассказал о попытке несанкционированного снятия денег со счета мужчины. Собеседник предложил мужчине защитить средства и временно перевести их в так называемую безопасную ячейку. Потерпевший поверил в легенду и в последующие часы совершил 118 переводов на указанный мошенником счет. Общая сумма перечислений составила 1,5 млн рублей. Деньги за несколько дней до произошедшего потерпевший взял в кредит для совершения крупной покупки. После этого житель Киселевска попытался связаться с "работником банка", чтобы получить инструкции по возврату средств на свой счет, однако его номер оказался недоступен. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и сообщил о произошедшем в полицию.

В настоящее время полицейские разыскивают мошенника. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество").