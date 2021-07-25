Адмиралтейские верфи спустили на воду траулер "Механик Сизов"

Траулер "Механик Сизов" на "Адмиралтейских верфях" Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - "Адмиралтейские верфи" в воскресенье спустили на воду третий серийный большой морозильный рыболовный траулер "Механик Сизов" проекта СТ-192 для ООО "Русская рыбопромышленная компания" (ООО "РРПК"), передает корреспондент "Интерфакса".

"Сегодня День Военно-морского флота, я вас поздравляю с праздником. Символично, что именно в это день спускается третий рыболовный траулер серии. Третье судно спускается уже в большей готовности по сравнению с двумя другими траулерами. В этом плюсы строительства серии (...) Строительство траулеров идет согласно заключенным контрактам", - сказал генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

Президент РФ Владимир Путин дал разрешение на спуск траулера.

Большой морозильный рыболовный траулер "Механик Сизов" - третий в серии из шести (+ 4 в опционе) судов, строящихся на АО "Адмиралтейские верфи" для ООО "РРПК", заложен в июне 2020 года. На первом серийном траулере "Капитан Вдовиченко" на сегодняшний день продолжаются швартовые испытания. На судне "Механик Маслак" ведутся достроечные работы по затяжке кабеля, укладке настилов морозильных трюмов, металлизации наружных частей палуб. Четвертый траулер проекта для компании - "Капитан Мартынов"- был заложен в августе 2020 года, пятый - "Капитан Юнак" - в июне текущего года. Строительство шестого траулера серии находится на стадии формирования корпуса судна на стапеле.

Контракт на строительство серии был подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. Вся серия закладывается парами, по два судна в год с интервалом в три месяца между закладками. Общий объем инвестиций в строительство составляет около 65 млрд рублей.

Особенности траулера

Большой морозильный рыболовный траулер предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах Восточного побережья России. Проектом предусмотрено оборудование для переработки и заморозки рыбы; хранения и транспортировки ее в порт; получения рыбьего жира, икры, минтая, фарша и рыбной муки. Мощности рыбоперерабатывающей и мукомольной фабрик позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно.

На траулере будет установлено современное траловое оборудование и средства механизации орудий лова. Поиск рыбы и контроль траловых операций будет осуществляться с помощью гидроакустических и телевизионных рыбопоисковых приборов. Также судно будет оснащено инновационной электроэнергетической установкой с "плавающей" частотой электросети. Благодаря технологии при тралении валогенератор сможет работать на сниженных оборотах главного двигателя. Это обеспечит значительную экономию топлива.

Основные технические и технико-эксплуатационные характеристики траулера проекта СТ-192: дедвейт - 5,7 тыс. тонн; вместимость грузовых трюмов - 5500 кубометров; длина - 108,2 м; ширина - 21 м; осадка - 8,35 м; автономность по запасам топлива - 45 суток; экипаж - 139 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса; скорость полного хода - 15 узлов.