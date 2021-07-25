В аварии с участием грузовика под Астраханью погибли четыре человека

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Тела четырех человек обнаружены на месте аварии в Енотаевском районе Астраханской области, сообщили "Интерфаксу" в главке МЧС по региону в воскресенье.

Как рассказал собеседник агентства, ДТП произошло в районе села Копановка на трассе Р-22.

По предварительной информации, столкнулись Kia Sportage и грузовой "КАМАЗ". В результате легковой автомобиль сгорел полностью.

Как уточнили агентству в управлении МВД РФ по региону, водитель легковой машины выехал на встречную полосу, после чего ее отбросило в кювет, автомобиль загорелся. "В результате ДТП все четыре человека, в числе которых ребенок, находившиеся в салоне иномарки, скончались на месте аварии. Устанавливаются их личности", - рассказали в ведомстве.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту гибели людей следственными органами региональной полиции проводится процессуальная проверка.