Семью адмирала ВМФ нашли зарезанной в Петербурге

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту убийства петербуржцев Нэлли и Михаила Лобановых, трупы которых были обнаружены в собственной квартире, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Жалоба на трупный запах от жильцов дома по улице Бутлерова поступила в субботу, 24 июля. На место прибыла полиция, после вскрытия дверей одной из квартир внутри на кровати были найдены тела 56-летнего Михаила Лобанова и 84-летней Нэлли Лобановой с колото-резаными ранами, трупы уже начали разлагаться.

По данным телеграм-канала 112, речь идет о сыне и жене адмирала Военно-морского флота (ВМФ) Леонида Лобанова, сам же он, предположительно, погиб под колесами электрички 16 июля. Комментарием правоохранительных органов по поводу судьбы Леонида Лобанова "Интерфакс" не располагает.

По факту обнаружения тел в квартире на улице Бутлерова возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).