Пятеро молодых саратовцев задержаны по делу об избиении полицейских

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Саратове пятерых молодых людей задержали по уголовному делу о применении насилия к сотрудникам полиции, сообщили в областном управлении СКР.

Предварительно установлено, что ночью 24 июля четверо полицейских во время патрулирования пешеходной зоны на проспекте Кирова, заметили драку. Полицейские потребовали, чтобы дерущиеся разошлись.

"В ответ на это одна из групп молодых людей переключилась на сотрудников полиции, принявшись наносить им удары руками и ногами по различным частям, а одному из них причинили резаное ранение кисти ножом", - говорится в пресс-релизе.

Всем четверым полицейским потребовалась госпитализация.

Задержанным 17, 18 и 19 лет. Меру пресечения им еще не определили.