На юге Карелии нашли захоронение 140 человек

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Лахденпохском районе Карелии во время ландшафтных работ рядом ос поселком Тиурула нашли массовое захоронение не менее 140 человек, сообщили в региональном управлении СК.

Кости и три черепа выкопал экскаватор. После этого работы прекратили и вызвали следователей и криминалистов. По факту началась доследственная проверка.

Следователи извлекли из земли останки с помощью участников "Союза поисковых отрядов Карелии". Установлено, что в захоронении было не менее 140 человек. Останки направили на судебно-медицинскую экспертизу. Рядом с костями нашли монету и несколько нательных крестиков.

Эксперты считают, что эти люди умерли более чем сто лет назад.