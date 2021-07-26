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Трактор с водителем упал в ущелье в Северной Осетии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Трактор сорвался с 40-метрового обрыва в Ирафском районе Северной Осетии, сообщили "Интерфаксу" информированный источник.

"Инцидент произошел днем в понедельник при проведении дорожных работ между населенными пунктами Мацута и Ахсау. Трактор свалился в ущелье с 40-метровой высоты. В этот момент в кабине находился человек", - сказал он.

Он отметил, что, по словам очевидцев, трактор ушел полностью под воду. Информация о судьбе водителя уточняется.

"Интерфакс" на данный момент не располагает официальным подтверждением данной информации.

Северная Осетия

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