Группу лжегазовщиков заподозрили в обмане тысячи жителей Коми

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали в Коми предполагаемых членов преступной группы, подозреваемых в обмане более тысячи жителей республики, сообщает пресс-служба МВД России.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Трое подозреваемых арестованы, остальные шестеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что члены группы действовали в Сыктывкаре и других населенных пунктах республики. Они заходили в дома и квартиры под видом работников коммунальной службы, используя для прикрытия документы коммерческой организации из Санкт-Петербурга.

"Аферисты убеждали жильцов в необходимости срочной замены газового оборудования. Тем, кто пытался отказаться, угрожали привлечением к ответственности. Обманутые люди приобретали краны, шланги, счетчики и детекторы утечки газа по ценам, в несколько раз превышающим рыночную. При этом участники криминальной схемы не имели специального образования и допуска к работам, связанным с монтажом и ремонтом систем газоснабжения", - говорится в сообщении.

Установлено, что работу лжегазовщиков оплатили более 1 тыс. жителей Коми. В настоящее время с заявлениями в полицию обратились более 50 потерпевших, которым причинен ущерб на сумму около 170 тыс. рублей.

Полиция устанавливает все эпизоды противоправной деятельности задержанных.