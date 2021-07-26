Кабмин РФ выделил еще почти 1,5 млрд руб. для многодетных семей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - На поддержку российских семей, воспитывающих трёх и более детей, будет дополнительно выделено 1,44 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идёт о средствах на ежемесячные выплаты, которые получают такие семьи, пока ребёнку не исполнится три года.

Отмечается, что размер выплат зависит от конкретного региона и уравнивается с детским прожиточным минимумом. В среднем по России он составляет 11,3 тыс. рублей.

Дополнительные средства поступят в 17 регионов и позволят обеспечить пособиями ещё 12,5 тысячи детей, говорится в сообщении.

Как заявил Мишустин 22 июля на заседании правительства, "всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 млрд рублей. Их получат родители более полумиллиона детей".