В Воронеже в результате ДТП погиб ребенок и пострадали шесть человек

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Один ребенок погиб, шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии с участием двух автомобилей в Воронеже, сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления МВД по региону.

По данным полиции, столкновение автомобилей "Нива" и ВАЗ-2112 произошло примерно в 21:10 мск на ул. Антонова-Овсеенко.

"В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры автомобиля "Нива": две женщины и двое детей с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, малолетний ребенок погиб", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.