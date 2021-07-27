Землетрясение магнитудой 5,3 ощутили жители столицы Камчатки

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3, произошедшее в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло во вторник рано утром по местному времени. Его эпицентр находился в 28 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что очаг сейсмособытия залегал на глубине 136 км под морским дном.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что в отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до трех баллов. Представитель МЧС добавил, что жертв и разрушений нет.