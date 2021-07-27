Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:27Заразились
на 27.07В России 6 172 812+23 032В мире 194 715 112+551 923

"Адмиралтейские верфи" оценены в 28 млрд рублей перед продажей госпакета

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Госпакет в АО "Адмиралтейские верфи" в размере 0,31% уставного капитала оценен в 86,62 млн рублей, сообщило Росимущество на Федресурсе. Рыночная цена одной акции составляет 1500 рублей, говорится в отчете об оценке компании.

Уставный капитал АО состоит из 18 689 948 обыкновенных акций, таким образом, стоимость всего предприятия исходя из этой оценки - чуть больше 28 млрд рублей.

Госпакет "Адмиралтейских верфей" распоряжением правительства от 31 декабря 2019 года включен в план приватизации на 2020-2022 годы.

Основной владелец предприятия - государственное АО "ОСК", ему принадлежит оставшиеся 99,69% акций верфи. Стоимость чистых активов АО "Адмиралтейские верфи", согласно отчету за 2020 год, составляет 34,76 млрд рублей.

АО "Адмиралтейские верфи" специализируется на строительстве военных кораблей и судов, подводных лодок и надводного нефтеналивного флота.

Адмиралтейские верфи ОСК Петербург Росимущество

Новости

В Кремле ответили турецкому профессору по поводу признания Крыма

В Кремле ответили турецкому профессору по поводу признания Крыма

Кремль опроверг сообщения об указаниях ослабить масочный режим из-за выборов

В РФ предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и водку

В РФ предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и водку
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 23 тыс. случаев заражения коронавирусом

Глава Якутии сообщил, что региону нужно 1,3 млрд руб. на борьбу с пожарами

Глава Якутии сообщил, что региону нужно 1,3 млрд руб. на борьбу с пожарами

В Петербурге задержали стрелявшего из окна по подросткам

Пандемия коронавируса

Собянин спрогнозировал упор медицины на реабилитацию после COVID-19

Собянин спрогнозировал упор медицины на реабилитацию после COVID-19

ВТБ спас от хищения деньги 45 тысяч клиентов за полгода

Агрохолдинг "Степь" купил производителя фасованных сыров "Пир"

Что случилось этой ночью: вторник, 27 июля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');