"Адмиралтейские верфи" оценены в 28 млрд рублей перед продажей госпакета

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Госпакет в АО "Адмиралтейские верфи" в размере 0,31% уставного капитала оценен в 86,62 млн рублей, сообщило Росимущество на Федресурсе. Рыночная цена одной акции составляет 1500 рублей, говорится в отчете об оценке компании.

Уставный капитал АО состоит из 18 689 948 обыкновенных акций, таким образом, стоимость всего предприятия исходя из этой оценки - чуть больше 28 млрд рублей.

Госпакет "Адмиралтейских верфей" распоряжением правительства от 31 декабря 2019 года включен в план приватизации на 2020-2022 годы.

Основной владелец предприятия - государственное АО "ОСК", ему принадлежит оставшиеся 99,69% акций верфи. Стоимость чистых активов АО "Адмиралтейские верфи", согласно отчету за 2020 год, составляет 34,76 млрд рублей.

АО "Адмиралтейские верфи" специализируется на строительстве военных кораблей и судов, подводных лодок и надводного нефтеналивного флота.