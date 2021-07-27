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Экс-замглавы колонии, скрывший нападение осужденного на сотрудника ФСИН, осужден на 2,5 года

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Суд в Ульяновской области приговорил к лишению свободы бывшего заместителя начальника колонии №10 за должностное преступление и мошенничество, сообщила во вторник пресс-служба управления СКР по региону.

По данным следствия, в сентябре 2019 года замначальника распорядился не регистрировать случай применения насилия осужденного к сотруднику колонии. Это обнаружилось позже, при проверке видеоархива. По этому инциденту уже возбуждено уголовное дело.

Кроме того, замначальника колонии получил от содержащегося в колонии осужденного 250 тыс. рублей за решение вопросов об условно-досрочном освобождении и возможности избежать депортации за пределы РФ.

Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения) УК РФ. Ему назначено наказание в виде 2,5 лет в колонии общего режима.

ФСИН Ульяновская область

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