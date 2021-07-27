Житель Алтая получил срок в колонии за истязание шестерых детей

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Алтайском крае 40-летний житель одного из сел Немецкого национального района приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима за систематическое истязание собственных шестерых детей, сообщили в СК. Вину он признал полностью.

Следствие и суд установили, что дети возрастом от шести до 15 лет жили у него дома. С января 2016 года по март 2020 года, по мнению следствия, он их беспричинно истязал по малозначимым поводам, например, из-за плохой учебы в школе или за отказ помочь по хозяйству.

"Отец причинял всем детям побои, нанося телесные повреждения руками, ногами и различными предметами. На протяжении длительного времени мужчина издевался над детьми, причиняя им нравственные и физические и психические страдания", - отметили в СК. В ноябре 2019 года он ударил 12-летнего сына черенком лопаты и сломал ему кость.

Сейчас дети живут с матерью.

Мужчину суд признал виновным в систематическом избиении несовершеннолетних, неисполнении обязанностей по воспитанию детей и в умышленном причинении ребенку вреда здоровью средней степени тяжести.