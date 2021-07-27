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Жителя Тверской области осудили за убийство и подготовку теракта в День Победы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Суд в Тверской области вынес обвинительный приговор местному жителю за убийство и подготовку к теракту в день празднования 75-летия Великой Победы, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Судом ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока - в исправительной колонии строгого режима.

По материалам суда, в 2019 году 18-летний житель города Кимры изготовил и хранил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Юноша также наносил на зданиях и сооружениях экстремистские надписи.

Кроме того, в апреле 2020 года молодой человек застрелил 48-летнего мужчину. Помимо этого, во время празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне он планировал теракт. Его действия были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Уголовные дела были возбуждены по ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222, п. "и" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 280 УК РФ (незаконное изготовление и хранение оружия и боеприпасов, убийство, приготовление к совершению террористического акта, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Тверская область СКР ФСБ

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