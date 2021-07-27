Двух сотрудников "ЛУКОЙЛ-Коми" осудят за получение подкупа на 39 млн рублей

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" и экс-главы отдела ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз" (территориальное производственное предприятие, структура ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"). Они обвиняются в получении коммерческих подкупов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2014-2020 годах начальник отдела технологий повышения нефтеотдачи пластов ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" получил незаконное вознаграждение в размере 33,4 млн рублей от представителей шести коммерческих организаций. За это он поспособствовал заключению ряда договоров между этими организациями и компанией.

Бывший начальник отдела территориального подразделения компании в 2017-2020 годах получил от представителя подрядной фирмы 5,5 млн рублей за обеспечение оперативного исполнения заключенных договоров.

Вину в инкриминируемых деяниях оба не признали.

Уголовное дело по статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп) для рассмотрения по существу направлено в Усинский городской суд.

Как отмечается, лица, передававшие коммерческий подкуп, освобождены от уголовной ответственности в связи с активной помощью расследованию преступлений.

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" – дочернее общество ПАО "ЛУКОЙЛ", зарегистрировано 12 апреля 2001 года, является одним из крупнейших недропользователей Северо-Запада России и ведет деятельность в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции на территории Коми и Ненецкого автономного округа. В состав ООО входят территориальные производственные предприятия "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз", а также Нефтешахтное управление "Яреганефть", Управление производственно-технической комплектации и Усинский газоперерабатывающий завод.