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Три человека найдены мертвыми в припаркованной машине в Ярославле

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Тела двух женщин и мужчины обнаружены в припаркованном автомобиле в Ярославле. Возбуждено уголовное дело по статье убийство, сообщает СУ СКР по региону.

Тела были найдены 26 июля в машине, припаркованной на улице Декабристов.

СКР отмечает, что при первичном осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено.

Следствие изучит все версии произошедшего, в том числе не исключается версия об отравлении неустановленным веществом".

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону, возраст погибших - около 40 лет, их личности установлены. Все они проживали в Ярославле.

Ярославль

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