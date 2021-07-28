Девочка и пожилая женщина пострадали при взрыве газа в Барнауле

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Семилетняя девочка и 69-летняя женщина пострадали при взрыве газа на пятом этаже пятиэтажного дома в Барнауле, обе пострадавшие госпитализированы.

В пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края сообщили "Интерфаксу", что девочка с сотрясением мозга госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи. Женщина с ожогами доставлена в ожоговый центр Городской больницы N3. На месте происшествия продолжает работать реанимационная бригада, отметили в пресс-службе.

По данным мэрии, взрыв произошел около 9:00 по местному времени в третьем подъезде многоквартирного дома по ул. Молодежная, 37.

В пресс-службе главка МЧС РФ по Алтайскому краю проинформировали, что в результате взрыва разрушена межкомнатная стена, выбиты двери и окна на балконе. Жильцы дома эвакуированы.

Причиной взрыва газа в квартире жилого дома в Барнауле могло стать неисправное газовое оборудование, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Алтайскому краю. Следственными органами СК России по Алтайскому краю начата проверка по факту взрыва газа в жилом доме в Барнауле.