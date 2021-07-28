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В Петербурге задержан угрожавший православным блогер

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге полиция задержала мужчину, который год назад выложил в интернет видеообращение с угрозами в адрес православных. Ему предъявили обвинение, но меру пресечения еще не определили, отметили в СК.

Он задержан по уголовному делу, которое расследуется по статьям о нарушении права на свободу совести (ч. 1 ст. 148 УК) и о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК).

По версии следствия, задержанный пренебрежительно относится к православным. В 2020 году он в городе Ломоносов выложил во "ВКонтакте" видеоролик с целью оскорбить религиозные чувства верующих. В ролике он "комментировал в негативном ключе православие, пропагандировал неполноценность человека по признакам религиозной принадлежности и, демонстрируя на видео находившиеся в багажнике автомобиля предметы в качестве оружия, высказывал угрозы применения насилия в отношении христиан".

Подозреваемый на допросе признал, что выложил оскорбительное видео. "Я полностью осознаю свою вину и полностью в ней раскаиваюсь. И хочу принести свои извинения", - сказал он следователям под запись.

Петербург Ломоносов СКР МВД

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