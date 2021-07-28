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ЗакС Петербурга одобрил введение званий для ветеранов патриотического воспитания

Им предлагалось давать и денежные премии, но губернатор Беглов выступил против

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Депутаты петербургского ЗакСобрания большинством голосов поддержали в первом чтении законопроект об учреждении звания "почетный ветеран Санкт-Петербурга", передает корреспондент "Интерфакса". Ввести его предложила фракция единороссов.

В соответствии с предложенными поправками, "почетными ветеранами" смогут быть признаны граждане старше 60 лет с трудовым стажем не менее 35 лет, которые проработали в Петербурге не менее 20 лет и не менее десяти лет были членами общественных организаций, чья уставная деятельность направлена на защиту социальных прав и законных интересов ветеранов, пожилых граждан, инвалидов, а также на патриотическое воспитание молодежи.

В первоначальной редакции законопроекта говорилось, что награжденные будут получать нагрудный значок и премию в 50 тысяч рублей. Губернатор региона Александр Беглов инициативу в целом поддержал, но выступил против введения таких премий во время пандемии. Пункт о премировании почетных ветеранов он потребовал из текста исключить.

Инициативу раскритиковали депутаты от оппозиции. Лидер фракции "Партии роста" Оксана Дмитриева указала, что требования к претендентам на звание "почетного ветерана Санкт-Петербурга" ниже, чем для звания ветерана труда.

Ее соратник Алексей Ковалев обратил внимание, что звание будут получать люди, которые юридически не являются ветеранами. "То есть он не ветеран, а почетный ветеран. А ветераны войны, блокадники, ветераны труда - они не почетные, получается", - отметил он и переименовать звание в "заслуженного общественника".

Законопроект в нынешнем виде поддержали 36 депутатов, четверо выступили против.

Петербург ЗакСобрание Оксана Дмитриева Алексей Ковалев Александр Беглов

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