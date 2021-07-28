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Подростка из рязанского Скопина будут судить за поджог ребенка

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Семнадцатилетний житель Скопинского района предстанет перед судом по обвинению в поджоге 13-летнего мальчика. Об этом сообщила в среду пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Следствием установлено, что в апреле 2020 года на станции Павелец Скопинского района обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры облил своего 13-летнего знакомого бензином и поджег. Мальчик был госпитализирован в больницу с термическими ожогами III степени, площадь повреждений составила 33% тела.

"Несмотря на лечение, на лице и теле малолетнего остались неизгладимые рубцы", - говорится в сообщении.

Обвиняемый признал вину лишь частично, пытаясь убедить следователя, что произошел несчастный случай.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как добавляет пресс-служба, уголовное дело по данному факту было возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего).

Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Рязанская область Скопин

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