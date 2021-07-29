Семья погибла при пожаре в частном доме в Саратовской области

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В селе Наумовка Балаковского района Саратовской области ночью сгорел частный дом, погибли пять человек - двое взрослых и трое детей, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Наталия Каранатова.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 23:55 в среду. К 0:47 пламя было локализовано на площади 88 квадратных метров. Час спустя пожарные ликвидировали открытое горение, к 5 утра - полностью потушили пожар и ликвидировали последствия.

Причины пожара выясняются. Проверку по факту проводит Следственный комитет.

Пока установлено, что погибли 60-летний мужчина, 61-летняя женщина и их внуки, которым было девять лет, четыре года и год и восемь месяцев.

В Наумовку выехал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.