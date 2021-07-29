Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
на 28.07В России 6 195 232+22 420В мире 195 924 801+595 105

Бывшего инспектора ДПС в ХМАО будут судить за 45 взяток от нарушителей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа направлено уголовное дело бывшего инспектора ДПС, которого обвиняют в получении десятков взяток от водителей, нарушивших правила дорожного движения, сообщили в управлении СКР по Югре.

По версии следствия, с 31 октября 2019 года по 17 февраля 2020 года он регулярно останавливал нарушителей, но отпускал их за взятки в размере от 500 до 10 тысяч рублей. Деньги он получал на банковскую карту, которую получил от родственника и зарегистрировал в мобильном приложении банка на телефонный номер, оформленный на вымышленное лицо.

Следствие также выявило восемь случаев, когда он за взятки пропускал по подведомственной дороге грузовики лесозаготовителей, и еще два случая, когда он брал взятки за то, чтобы помочь водителям грузовиков скрыть хищение топлива из баков.

По оценке следователей, всего он набрал взяток более чем на 300 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении инспектора возбудили по материалам проверки службы собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре. Ему вменили статьи о получении мелких взяток, о взятках за незаконное бездействие, злоупотреблении полномочиями и подлоге.

Вину он признал полностью и раскаялся, отметили в СК.

ДПС МВД СКР Нефтеюганск ХМАО Югра

Новости

Заммэра Москвы Бирюков объяснил частую замену плитки

СП Сбера и Mail.ru удвоило квартальный убыток при росте выручки в 3,5 раза

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО

Структура "Росатома" заинтересовалась добычей лития в России

Структура "Росатома" заинтересовалась добычей лития в России

Минюст начал внеплановую проверку фонда "Тотальный диктант"

Минюст начал внеплановую проверку фонда "Тотальный диктант"

Мэром Владивостока выбран и.о. главы города Шестаков

Мэром Владивостока выбран и.о. главы города Шестаков

ВВП РФ во II кв. 2021 года вырос на 10,1% к II кв. 2020 года

Скончался руководитель ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов

Что произошло за день: среда, 28 июля

Ресторанный рынок РФ в июне вырос на 73,6%

Ресторанный рынок РФ в июне вырос на 73,6%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');