Бывшего инспектора ДПС в ХМАО будут судить за 45 взяток от нарушителей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа направлено уголовное дело бывшего инспектора ДПС, которого обвиняют в получении десятков взяток от водителей, нарушивших правила дорожного движения, сообщили в управлении СКР по Югре.

По версии следствия, с 31 октября 2019 года по 17 февраля 2020 года он регулярно останавливал нарушителей, но отпускал их за взятки в размере от 500 до 10 тысяч рублей. Деньги он получал на банковскую карту, которую получил от родственника и зарегистрировал в мобильном приложении банка на телефонный номер, оформленный на вымышленное лицо.

Следствие также выявило восемь случаев, когда он за взятки пропускал по подведомственной дороге грузовики лесозаготовителей, и еще два случая, когда он брал взятки за то, чтобы помочь водителям грузовиков скрыть хищение топлива из баков.

По оценке следователей, всего он набрал взяток более чем на 300 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении инспектора возбудили по материалам проверки службы собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре. Ему вменили статьи о получении мелких взяток, о взятках за незаконное бездействие, злоупотреблении полномочиями и подлоге.

Вину он признал полностью и раскаялся, отметили в СК.