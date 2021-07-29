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На Урале начали проверку в отношении школьниц, жаривших сосиски на Вечном огне

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Полиция начала проверку в отношении трех старшеклассниц из Сатки Челябинской области, которые жарили сосиски на мемориале "Вечный огонь". Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в четверг.

По данным ведомства, историю об этом разместили очевидцы в соцсетях.

По результатам проверки в отношении несовершеннолетних будет принято процессуальное решение. Будет решен вопрос о постановке их на профилактический учет. Также будет рассмотрен вопрос об ответственности родителей.

В свою очередь прокуратура обеспечит надзор за работой органов системы профилактики.

Челябинская область

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