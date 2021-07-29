Суд отправил в колонию медсестру за жестокое обращение с ребенком-инвалидом

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Иркутске Октябрьский суд признал бывшую младшую медсестру из интерната для умственно отсталых детей виновной в жестоком обращении с воспитанником, с которым она лежала в областной больнице. Она приговорена к трем годам и двум месяцам колонии общего режима, сообщает областное управление СКР.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2019 года в областную детскую больницу положили ребенка из ОГБУСО "Саянский детский дом – интернат для умственно отсталых детей". Его сопровождала медсестра. В больнице она жестоко обращалась с подопечным, ее действия попали на видеозапись, ролик разошелся по соцсетям.

Женщина признана виновной в истязании несовершеннолетнего (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК) и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК).