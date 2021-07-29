Один человек погиб при столкновении теплохода и моторной лодки в ХМАО

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Теплоход и моторная лодка столкнулись на реке Конда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел накануне вечером на 112 км реки. Теплоход "Следопыт", плывший с баржой по маршруту п. Болчары - г. Ханты-Мансийск, перевозил четыре автомобиля, пассажиров на борту не было.

По предварительным данным, несмотря на сигналы сирены теплохода, моторная лодка с тремя людьми продолжала движение до столкновения с судном. В результате погиб один человек, еще один госпитализирован.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры "Интерфаксу" уточнили, что экипаж теплохода при столкновении не пострадал.

"Погибший и пострадавший были в моторной лодке. Сейчас выясняется, кто был за управлением лодкой – утонувший или тот, кто госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

На место происшествия выехал Егоршинский транспортный прокурор для координации действий правоохранительных и контролирующих органов.