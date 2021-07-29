Депутаты Думы предупредили о риске нарушения прав при автоматическом списании штрафов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков (фракция "Единая Россия") считает преждевременным законопроект об автоматическом взимании штрафов, поскольку вначале должна быть отработана электронная система документооборота в судах, но считает высокой вероятность его принятия нижней палатой парламента.

"Если речь идет о правительственном законопроекте, который готовит Минюст, то он, конечно, будет внесен в ближайшее время, но, теоретически, будет рассматриваться уже другим составом Думы - тут сложно прогнозировать реакцию. Если "Единая Россия" будет иметь большинство, то, конечно, правительственный законопроект с большой долей вероятности будет принят", - сказал Лысаков "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, "с одной стороны, предложение имеет определенный смысл - во-первых, бюджет недобирает эти деньги, и, во-вторых, если человек не оплачивает штрафы, значит, система неотвратимости наказания не работает".

В то же время Лысаков отметил, что "система электронного документооборота далека от идеала: есть случаи, когда взыскивают штрафы, например, с полных тезок должников".

"Надо четко отработать систему взыскания средств, чтобы не было таких случаев, когда должник может оказаться и не тем, кто на самом деле нарушил. Сейчас же остаются риски нарушения прав граждан", - подчеркнул Лысаков.

По его мнению, "законопроект преждевременен - мы только начинаем переводить систему судов общей юрисдикции в электронный формат, только подступаем к системе электронного обжалования, сначала надо отрегулировать эту систему, только после этого переходить к автоматическому взысканию средств".

Также Лысаков предполагает, что владельцы банковских карт могут просто от них отказаться в случае принятия такого законопроекта: "Есть общее недоверие к банкам, и оно растет. А тем более если законопроект будет принят, а это скорее всего, то нежелание попасть под ошибочное взыскание приведет к оттоку клиентов из банков. Многие уже сейчас стараются деньги в банке не хранить, пользуются исключительно наличными".

По поводу вероятности принятия законопроекта с Лысаковым солидарен и первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов (фракция "Справедливая Россия"). По его словам, "все зависит от будущей Думы", но если баланс сил останется примерно таким же, то "законопроект пройдет".

При этом Емельянов сказал "Интерфаксу", что "автоматическая оплата штрафов удобна определенным службам, приставам, но, конечно, это может привести к ущемлению прав граждан". "Для начала гражданин должен знать, что на него наложен штраф, чтобы его обжаловать - а далеко не всегда это происходит, что совершенно неприемлемо", - отметил собеседник агентства.

Ранее "Российская газета" сообщила о том, что Минюст вынес на общественное обсуждение проект поправок в КоАП, который предлагает ввести автоматическую систему взыскания долгов по административным штрафам после истечения сроков обжалования и в случае их неоплаты.